Рим, , 18:07 — REGNUM Футбольный клуб «Аталанта» (Бергамо) одержал победу над «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча в Бергамо завершилась — 3:2 в пользу хозяев поля. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победу «Аталанте» принесли дубль Луиса Мурьеля и мяч Дувана Сапаты.

Хавбек Алексей Миранчук (РФ) вышел на поле на 86-й минуте и не отметился результативными действиями.

У «Удинезе» голы забили Роберто Перейры и Йенса Ларсена.

«Аталанта» (58 очков) занимает III место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (33 очка) — 12 позиция.