Москва, , 17:57 — REGNUM В Российской Федерации приближается к 7 млн число тех жителей, которым была введена как минимум одна доза вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты собственного исследования.

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Так, по состоянию на 30 марта — 2 апреля, обе дозы вакцины в стране получили 4,72 млн человек, первую — 6,93 млн человек. Это составляет почти 5% населения страны.

Среди регионов-лидеров, в которых наибольшая доля жителей прошла вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой препарата, оказались Чукотка, Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Белгородская область, Магаданская область и Московская область.

Среди отстающих — Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан.

Отмечается, что представители РБК получили информацию по числу привитых жителей страны, изучив данные на официальных сайтах региональных властей, а также опросив региональные оперштабы и минздравы.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие 24 часа в РФ был выявлен 9021 случай заражения SARS-CoV-2.

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