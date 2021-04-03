Лондон, , 17:55 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Челси» (Лондон) Томас Тухель прокомментировал поражение от «Вест Бромвич Альбион» 3 апреля в матче 30 тура АПЛ.

«Играть 11 на 11 или 11 на 10 — большая разница. Нет никакой необходимости пропускать 5 мячей, когда вы — команда уровня «Челси», но мы все виноваты в этом. В том числе и я», — передает слова Тухеля BBC.

«После удаления мы не смогли приспособиться к ситуации на поле. Это стало полной неожиданностью. … Нас жестоко наказали, и это трудно так быстро переварить», — добавил он, отметив, что не видел эпизода, за который был удалён Тиаго Силва.

«Были шансы в атаке, но мы плохо защищались», — заметил специалист.

Для «Челси» поражение от «Вест Бромвича» стало первым после назначения Тухеля главным тренером.