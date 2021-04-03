Москва, , 17:36 — REGNUM В Москве на 85-м году жизни скончался профессор, один из создателей НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Лев Любимов, сообщается 3 апреля на сайте вуза.

«Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится на сайте вуза.

Лев Любимов был одним из создателей НИУ ВШЭ, внес бесценный вклад в ее развитие. С первых дней основания университета занимался подготовкой профессиональных кадров для преподавания, с 1995 года являлся первым проректором, а с 2006 года — заместителем научного руководителя ВШЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля скончался основатель центра Бориса Ельцина Анатолий Кириллов. Ему было 73 года. Он являлся доктором исторических наук, членом Академии политической науки, возглавлял Центр истории Свердловской области.