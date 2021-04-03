Москва, , 17:27 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Спартак» (Москва) обсуждает вопрос продления контракта с вратарем Александром Селиховым. Об этом 3 апреля сообщает РИА Новости.

Голкипер рассчитывает подписать новый трудовой договор и продолжать выступать за красно-белых. Текущий контракт рассчитан до лета 2022 г.

В последний раз Селихов выходил на поле в футболке основной команды «Спартака» 7 апреля 2019 г. на матч против ЦСКА, в котором получил перелом пальца. Из-за этого он пропустил прошлый сезон.

В этом розыгрыше РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают II место в турнирной таблице.