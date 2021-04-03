Калуга, , 17:29 — REGNUM Субботник по приведению в порядок территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1893—1902 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович» состоялся в Калуге 3 апреля на улице Георгиевской. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. В этом доме Циолковский сделал проект птицеподобной летательной машины — прототипа современных самолетов, и сконструировал первую в России аэродинамическую трубу для испытания моделей летательного аппарата.

В калужском доме Циолковского провели субботник. Admoblkaluga.ru

Силами участников субботника была расчищена территория, прилегающая к дому, убран кустарник, разрушающий фундамент. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к празднованию 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос и дало старт работам по приведению дома в нормативное состояние. В субботнике принял участие губернатор Владислав Шапша, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, начальник Управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов, заместитель прокурора области Владимир Орлов, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков, сотрудники администрации губернатора области, городской управы, прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка показала, что в Калуге не принимают мер к содержанию исторического памятника — одноквартирного дом № 16 по улице Георгиевской, в котором ранее проживал космист Константин Циолковский. Дом-памятник требует проведения ремонта и реставрации.

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