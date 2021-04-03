Париж, 3 апреля 2021, 17:14 — REGNUM Власти Франции приветствуют возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.
«Я приветствовал предстоящее возобновление в Вене дискуссий по ядерному досье и … призвал Иран придерживаться конструктивного подхода в предстоящих обсуждения», — сказал глава МИД Франции в ходе телефонной беседы со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Жан-Ив Ле Дриан добавил, что «евротройка» в лице Франции, Германии и Великобритании «сыграла конструктивную роль при возобновлении данных переговоров».
Как сообщало ИА REGNUM, СВПД подписан Ираном и шестью государствами — постоянными членами Совбеза ООН (США, Китай, Великобритания, Франция и Россия) и Германией. Соглашение предусматривало снятие санкций с Ирана, развивающего атомную энергетику, однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки.
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