Гаага, Нидерланды, , 17:05 — REGNUM Международный уголовный суд (МУС) готов к восстановлению конструктивного взаимодействия с Соединёнными Штатами после снятия администрацией Белого дома ограничений и санкций в отношении инстанции. Об этом говорится в заявлении МУС.

«МУС помнит, что США традиционно вносят важный вклад в соблюдение международного уголовного права, — говорится в заявлении. — И суд готов к восстановлению отношений с США в продолжение этой традиции на основе взаимного уважения и конструктивного подхода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ об отмене введённых его предшественником Дональдом Трампом санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда, которые причастны к расследованиям преступлений американских военных и гражданских служащих в других странах.

Читайте также: Международный уголовный суд дискредитировал себя — Лавров