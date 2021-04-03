Москва, , 16:57 — REGNUM Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) 3 апреля одержал победу над «Ротором» (Волгоград) в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча в Волгограде завершилась — 2:0 в пользу гостей. Этот успех стал для подопечных Марко Николича пятым подряд в матчах нацпервенства в 2021 г. До этого красно-зеленые обыграли ЦСКА (Москва), «Арсенал» (Тула), «Сочи», «Уфу».

Также вице-чемпионы страны в игре 1/8 финала Кубка России разгромили «Тамбов». Итак, «Локомотив» выиграл шесть матчей из шести в 2021 г.

После 24 туров РПЛ «Локомотив» (43 очка) занимает III место в турнирной таблице.