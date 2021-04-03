Симферополь, , 16:57 — REGNUM Планов по развязыванию войны против Украины нет у руководства Российской Федерации. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости Крым первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс, комментируя заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича об учениях Defender Europe 2021.

«Мы (власти России — прим. ИА REGNUM) строим мирное общество и мирное государство, — отметил вице-спикер. — У нас есть задачи, которые требуют решения, в том числе и по Крыму».

Фикс подчеркнул, что властям Украины нужно заниматься не «показушными фокусами», а решать внутренние вопросы. По его мнению, «низкопоклонство США» украинские политики продемонстрировали в очередной раз.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife. TV заявил, что военные Украины и стран Североатлантического альянса будут отрабатывать «войну с Россией» в рамках учений Defender Europe 2021.

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