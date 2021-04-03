Москва, , 16:46 — REGNUM Тверской суд Москвы назначил блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце.

Так, по решению суда Эдвард Бил не сможет выходить за пределы жилого помещения.

Без письменного разрешения следователя ему запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, пользоваться телефоном и интернетом. Также ему запрещено управлять транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на Смоленской площади произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял Эдвард Бил. Женщина, которая находилась за рулем другой машины, попавшей в эту аварию, скончалась в больнице. Блогер был доставлен в полицию и на него завели уголовное дело.

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