Астрахань, , 16:43 — REGNUM В Астраханской области 3 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 30 тыс. 981 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 352 человека.

За весь период 675 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.