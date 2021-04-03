Лондон, , 16:39 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон) с крупным счетом проиграл «Вест Бромвичу» в очередном матче 30 тура чемпионата Англии (АПЛ). Встреча в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась разгромной победой гостей — 5:2. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей забитыми голами отметились Матеус Перейра, а также Каллам Робинсон, оформившие по дублю. Еще один гол — на счету Мбайе Диане.

У проигравших отличились Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич.

После этого матча подопечные Сэма Эллардайса набрали 21 очко и сохранили предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Синие» (51 балл) — на 4 позиции.