Тамбов, , 16:39 — REGNUM В Тамбовской области 3 апреля подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 673 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 116 пациентов, в том числе 144 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 415 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.