Париж, , 16:35 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» одержал разгромную победу над «Мецем» в матче 31 тура чемпионата Франции. Встреча в Монако завершилась — 4:0 в пользу хозяев. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голы в матче забили Сеск Фабрегас, Кевин Фолланд, а также Виссам Бен Йеддер. Полузащитник сборной РФ Александр Головин вышел на поле в стартовом составе «Монако» и был заменен на 64 мин.

«Монако» (62 очка) после 31 матча занимает III место в турнирной таблице Лиги 1, отставая на 1 балл от «Лилля» и «Пари Сен-Жермен». «Мец» (42 очка) — на 9 месте.