Москва, , 16:33 — REGNUM В Москве на 70-м году жизни ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина, сообщил режиссёр Михаил Дегтярь на своей странице в Facebook.

По его словам, о смерти артистки он узнал от однокашницы по Всероссийскому государственному институту кинематографии, которая живет по соседству с Зоткиной.

«Ещё недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», — написал Дегтярь.

Нина Зоткина известна ролями в таких фильмах как «Двое в пути» (1973), «Быть человеком» (1973) и «Расписание на завтра» (1976).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Кичанова. Первой крупной ролью актрисы стала княжна Мстиславская в трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович»

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