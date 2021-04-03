Липецк, , 16:31 — REGNUM В Липецкой области 3 апреля подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 858 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 24 тыс. 704 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 103 — за последние сутки. 538 человек скончались.

Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.