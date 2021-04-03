Курск, , 16:29 — REGNUM В Курской области 3 апреля зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 34 тыс. 295 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 76 пациентов, в том числе 103 — за последние сутки. Скончались 588 человек.

Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.