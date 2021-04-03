Москва, , 16:28 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче» (Стамбул) и сборной Турции Озана Туфана. Об этом 3 апреля передае Mynet.com.

Клуб готов предложить за игрока 32 млн евро. В случае успешного завершения сделки сумму выплатят в рассрочку.

В трансфере игрока заинтересованы также «Эвертон», «Лестер Сити», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Реал Сосьедад».

Туфан выступает за «Фенербахче» с 2105 г. В этом сезоне чемпионата Турции принял участие в 27 матчах, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.