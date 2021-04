Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Музыку ремейка игры Demon's Souls, который вышел на PlayStation 5, выпустят на виниловых пластинках. Об этом 3 апреля сообщил портал GamesRadar.

В качестве издателя выступит компания Milan Records, она будет продавать наборы в формате двойных пластинок с разным оформлением. Приобрести их можно будет с 18 июня 2021 года.

https://twitter.com/Kotaku/status/1378123844452450304

https://twitter.com/blipblopwax/status/1377988508225208320

Напомним, цифровая версия саундтрека переиздания Demon's Souls вышла в продажу 26 ноября 2020 года. Релиз самого ремейка состоялся 12 ноября 2020-го, в день старта продаж PlayStation 5 в Японии и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Mondo Music перевыпустит на виниле музыку из Silent Hill и The Last of Us