Москва, , 16:18 — REGNUM Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона, появились для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов. Об этом RT сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«Как их (увеличение военных расходов) можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угрозы, тем больше потребуется денег, чтобы от неё защититься. Поэтому и звучат такие речи», — сказал эксперт.

Он отметил, что Москва старается вести достаточно открытую политику и никому не угрожает. Но, любое, что происходит в России (военные учения, испытание новых видов вооружения), всё это называется угрозами, резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что действия России якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона. По её словам, Берлин «должен тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».