Москва, , 16:13 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 3 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области на 3 и 4 апреля из-за гололедицы объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности.