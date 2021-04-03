Лондон, , 16:12 — REGNUM Журнал PC Gamer выложил в сеть 11-минутное видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) ранней версии будущей многопользовательской игры Grit про Дикий. Ролик был опубликован 3 апреля на YouTube-канале издания.

Grit будет выполнена в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда, территория сражения может постоянно сокращаться). Автор издания отметил, что больше всего в текущей версии игры ему понравились механики дыма и пыли.

Ранее разработчики Grit сообщили, что в матчах игры смогут участвовать до 100 игроков. Они также сообщили, что в игре будет реализована механика «игральных карт», которые позволят развивать персонажа.

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