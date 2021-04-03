Дублин, , 16:11 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с Дастином Порье (США) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макгрегор пообещал предстать «улучшенной версией себя» и показать «сокрушительную силу» в третьем поединке. Он подтвердил в Instagram подписание соглашения на участие в бое.

«Бой утвержден. 10 июля вы увидите, чего стоит Мак — он … обладает невероятно разрушительной силой», — написал Макгрегор.

В январе 2021 г. Порье нанес Макгрегору пятое поражение в карьере. Впервые бойцы встретились в 2014 г.