Москва, , 16:10 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Новое распоряжение предусматривает продление срока действия соглашения до 31 декабря 2030 года. Отмечается, что решение было предварительно проработано с американской стороной. Официально срок действия соглашения будет продлён после того, как стороны обменяются дипломатическими нотами.

Соглашение о сотрудничестве между Россией и США в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было заключено в июне 1992 года. Позже это соглашение продлевалось четыре раза, оставаясь одним из основных документов, регулирующих условия российско-американского сотрудничества в космической сфере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд выразил обеспокоенность в связи с возможностями, которыми Россия и Китай обладают в космосе.

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