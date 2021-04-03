3 апреля 2021 | Время чтения 14 мин

Реакция соцсетей и местных телеграм-каналов на главные события в Алтайском крае, произошедшие с 29 марта по 3 апреля 2021 года: «Потребовал... звучит как анекдот!»; Свежий кавалер; Губернатора попросили уйти в отставку; «Почти по 19 чиновников в месяц закрывали»; Это не шутки: арест представителя губернатора; Хозяин слова: сам дал – сам взял; «МедалЯ вешают чинушам…».

Светлана Шаповалова, , 18:56 — REGNUM Доподлинно неизвестно, что повлияло на медийную повестку в Алтайском крае, но почти все главные события — это какой-то сюрреализм, который Сальвадору Дали даже не снился! Губернатор Виктор Томенко в разгар весны вдруг решил пропесочить чиновников за снег, неубранный зимой (кстати, его самого за не весть какие заслуги наградили орденом Дружбы). Объявленный главой региона выход — социальные сети — тоже «не зашёл». На сотни актуальных вопросов чиновники отвечали абы как и пользователи ответили «взаимностью»: вновь появились пожелания об отставке главы региона.

Горожане убирают снег в Барнауле Barnaul.org

«Порадовали» и другие чиновники: написавший было заявление на увольнение мэр алтайского наукограда Александр Студеникин неожиданно передумал и решил остаться. А представитель губернатора в краевом парламенте Стелла Штань и вовсе оказалась в СИЗО. Её обвиняют в крупном мошенничестве.

Ну и в довершение фантасмагории — известие о награждении министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Таким образом оценили заслуги чиновника, отвечающего за регион, ставший антилидером по естественной убыли населения в Сибири.

Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии по поводу произошедшего.

«Потребовал… звучит как анекдот!»

Рабочую неделю алтайский губернатор Виктор Томенко начал с того, что прогулялся по улицам Барнаула и признался: из-за образовавшихся водных преград заглянуть во дворы ему «страшно» было. Последовала критика в адрес глав муниципалитетов за ненадлежащую уборку снега. Оперативнее всего отреагировал сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк, потребовав «усилить контроль».

Вячеслав Франк Barnaul.org

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«Потребовал… звучит как анекдот! От прежнего с совещаний с мокрыми штанами выходили! У нас в крае две крайности… либо полный пофигизм, либо самодурство безграничное. Но склоняюсь, что лучше все же жесткое управление, чем такое вот елейное пропесочивание», — отмечает читатель ИА Банкфакс.

«Он решил это сделать в последних числах марта? Что ж не летом то?» — иронизирует участница группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Надежда Кичинская.

«Ничего, что снег надо было постоянно вывозить — всю зиму? А теперь за неделю до того как он растает, дали поручение», — пишет другой участник группы Андрей Баландин.

«Посредников между выпавшим снегом и дворником очень много. Губернатор, мэр, глава района, начальник благоустройства, управляющая компания и, наконец-то, дворник. Пока через всех указание пройдёт, снег и растает сам», — иронизирует Алексей Матвеев.

Горожане убирают снег в Барнауле Barnaul.org

«Губернатор Томенко работает некачественно ровно потому, что его подчинённые работают некачественно», — считает Виталий Карпов.

«Матвиенко в Питере хоть лазером крыши домов чистить предлагала. А здесь даже чем чистить и кого нанять не прозвучало. Даже план на работы сделать некому», — отмечает Сергей Безруков.

«Томенко отчитал глав алтайских городов? Что-то как по мне, так больше на какие-то оправдания похоже! Тут или вас как губернатора ни во что не ставят, либо реально просто средств нет, чтоб начать работы по уходу за городами. Ну не может по всему краю быть такое наплевательское отношение со стороны администрации», — считает Алексей Фомин.

Свежий кавалер

Известие о награждении бывшего красноярского чиновника и бизнесмена Виктора Томенко, который вот уже три года руководит Алтайским краем, орденом Дружбы получило молниеносный отклик в информационном поле. На эту тему пользователи опубликовали тысячи комментариев.

Виктор Томенко Altairegion22.ru

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«Не подскажешь, Петрович (добродушное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко — прим. ИА REGNUM), с кем нужно так дружить, чтоб каждый год по медальке получать безо всякого повода? С Новаком? Официальная версия, что награду тебе дали «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу». Оборжаться просто!» — замечает телеграм-канал «ЗамТоменко».

»Как рейтинги края, в которых мы на дне, сочетаются с «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края»?» — задаётся вопросом участница группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Наталья Проскурина.

«Похоже награды уже ничего не значат, раскидывают направо-налево», — поделился опасением Василий Дубик.

«Конечно, странный орден, но Томенко заслужил какую-то награду. Здесь столько желчи, а что он может сделать в данной ситуации? Я считаю, что он один из самых лучших, кто был на Алтае в реформаторское время», — вступился за губернатора читатель ИА Банкфакс Сергей.

«Такого единодушного и массового шквала негодования под этой новостью по поводу нового награждения давно не доводилось видеть. Видимо, даже и сам Виктор засмущался — новость о новых госнаградах группе жителей края на официальном сайте региона даже ни словом не упоминает единственного нового орденоносца среди них — губернатора», — пишет в своей заметке «Свежий кавалер» на сайте «Что делать?» его главред Валерий Савинков.

Далее он приводит данные статистики о реальных располагаемых доходах жителей Алтайского края: «2018 год — минус 4,1%, 2019 год — минус 0,8%, 2020 год — минус 5%».

«Замечу, что все это время господин Томенко в официальных документах регулярно обещал не падение, а рост доходов населения — однако, реальная картина по итогам его деятельности из года в год носила противоположный характер.

Все эти цифры за почти три года работы Томенко в Алтайском крае свидетельствуют, что даже на общем не блестящем фоне российских топ-управленцев он явно устойчиво не справляется со своими обязанностями», — пишет Валерий Савинков.

Губернатора попросили уйти в отставку

Всего за несколько дней после того, как губернатор Алтайского края Виктор Томенко обзавёлся аккаунтами ещё в двух социальных сетях, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», ему написали сотни сообщений. И это несмотря на то, что власти региона сразу пояснили: высказывать свои мысли губернатору можно, а отвечать на чаяния народа будут, как и прежде, ведомства или органы власти на местах.

Виктор Томенко Altairegion22.ru

«У Вас нет никакой возможности отвечать, просто времени нет, а с правительством региона у меня нет желания переписываться», — парировала участница аккаунта «Виктор Томенко» («ВКонтакте») Алла Гнездилова.

«Спасибо вам и вашему правительству за угробленную экологию села Ая и полное безразличие к нашему селу и его жителям. Край получает с нашего села огромные деньги, при этом ничего не делая для населения. Отдаёте последние земли детям чиновников из правительства, а для местных земель нет. Дети садят деревья, вы отдаёте на растерзание водоохранные зоны», — «поблагодарила» губернатора Алёна Белякова.

Читателя Семёна (37 лет) беспокоит повсеместное неофициальное трудоустройство на малоквалифицированную работу: «Ситуация такова, что выбора официальных мест почти нет. Это в Барнауле уже лет 20, и ничего не меняется. Об этой проблеме даже не часто говорится. Могут ли повлиять органы власти на организации и работодателей?»

Жителей Красногорского и Залесовского районов беспокоит предстоящее с 1 апреля увеличение цены на сжиженный газ. Уже 28 марта в комментариях в аккаунте губернатора Виктора Томенко в «Одноклассниках» появилась первая просьба уйти в отставку (написала Ольга Гилёва).

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«Почти по 19 чиновников в месяц закрывали»

Не осталось без внимания общественности известие об увеличении в 2020 году числа преступлений коррупционной направленности (на 19,7%) и взяток, совершённых на территории Алтайского края (на 21,4%). Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян проинформировал депутатов краевого парламента и о росте числа преступлений, связанных с бюджетными средствами (на 19%).

Алтайские силовики Altairegion22.ru

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«Как ни крути, а при твоей власти «давать на лапу» в Алтайском крае стали гораздо чаще. Равно, как и брать. Совсем твои чиновники распоясались», — отмечает телеграм-канал «ЗамТоменко». Автор публикации иронизирует: 255 преступлений коррупционной направленности («Энто ж почти по 19 чиновников в месяц закрывали, выходит») и делает вывод, что такие известия крайне плохо сказываются на реноме «Единой России» (в которой состоит Томенко) в «выборную годину».

Это не шутки: арест представителя губернатора

В последующие несколько дней оказалось, что эта информация была только «разогревом» ещё более скандальных событий. По подозрению в мошенничестве правоохранители задержали и добились заключения под стражу представителя губернатора Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стеллу Штань. По данным следствия, женщина причастна к подготовке фиктивных документов, которые позволили руководству барнаульского частного детского сада получить незаконно 14 миллионов рублей бюджетных средств.

Стелла Штань Altairegion22.ru

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Поначалу известие многим показалось первоапрельской шуткой. Но в СКР подтвердили: преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю. При этом были опубликованы видеокадры задержания, на которых фигурировал роскошный особняк чиновницы с позолоченной мебелью.

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«А ребята с Ленина, 30 (по данному адресу в Барнауле находится территориальное управление ФСБ РФ) таки умеют в юмор», — иронизирует автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

«Не везёт губернатору нашему Виктору Петровичу с кадровым наследием господина Карлина (Александр Карлин — экс-губернатор Алтайского края — прим. ИА REGNUM). Сначала мадам Ирина Долгова (экс-министр здравоохранения края, в отношении которой также возбуждено уголовное дело), которую Виктор Томенко изначально вроде как не видел в своей команде — но сторонники экс-губернатора Карлина «протолкнули» эту не очень компетентную даму в заместители нового губернатора.

В итоге Долгова оказалась под следствием за превышение должностных полномочий. Правда, перед этим ей дали без скандала добровольно уйти в отставку. Задержанная накануне Стелла Штань тоже из карлинской эпохи. Неожиданно её достали с антресолей, стряхнули пыль — и вот она уже представитель губернатора Томенко в краевом заксобрании. <…>

Эти скандалы, конечно, не добавляют авторитета нынешней власти, особенно накануне выборов. С другой стороны, губернатор всегда может сказать (но не скажет): мол, такие вот кадры достались, не я привёз. Хотя кто знает, может, и красноярских «замов» однажды возьмут в оборот», — рассуждает телеграм-канал «Алтайский сыр».

»А в коттедже в 340 квадратов на Змеиногорском неплохо бы, чтобы за сворованные из бюджета 14 млн разместить бюджетный детский сад. Пусть Стеллу по УДО направят туда мыть горшки, застилать деткам кроватки, да сказки почитать. Просветлеет её головушка, вот в таком состоянии пусть потом применит к жизни своей ТЕ законы, которые принимает Заксобрание, спустится с небес», — фантазирует читатель ИА Банкфакс.

Хозяин слова: сам дал — сам взял

Известие о том, что глава Бийска и единственного алтайского наукограда Александр Студеникин заявил о своей отставке (обидевшись на то, что депутаты местной думы признали его работу за 2020 год неудовлетворительной) не было бы столь широко комментируемым. Но не прошло и двух дней, как чиновник, извинившись исключительно перед губернатором, заявил на камеру: мол, передумал, остаюсь.

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«Хозяин своему слову! Хочет — даёт, хочет — обратно забирает!» — смеётся читатель ИА Банкфакс.

Александр Студеникин Biysk22.ru

«Все просто. Томенко перед выборами не нужны лишние проблемы, заменить главу города ему некем, на скамейке запасных пусто, он краевые структуры не может укомплектовать нормально, зато на скамье подсудимых все больше людей пребывает, так что после двух лет его стороннего наблюдения наступает коллапс управления», — отмечает «Товарищ Бендер».

«Возможно, сегодня действительно трудно найти замену бийскому градоначальнику, но вот сохранение его на должности в нынешних условиях уж точно не даст никаких бонусов ни самому Студеникину, ни краевой администрации» — пишет телеграм-канал «Алтайские крайности».

"Решение Студеникина об отзыве заявления об отставке — это явный успех губернатора Томенко. Как говорится, без шума и пыли глава региона не допустил управленческого и политического кризиса во втором по численности городе. В год проведения федеральных и краевых выборов, накануне начала всевозможных летних ремонтных, строительных и прочих работ это важно», — рассуждает телеграм-канал «Алтайский тандем».

»Глава Бийска решил извиниться исключительно перед губернатором. На всякий случай сделал это дважды. Причем не за свои провалы в программе благоустройства, не за два транспортных коллапса. Нет. Извинения касались того, что он заявление написал, а Виктора Петровича в известность не поставил», — пишет телеграм-канал «ПолитЦентр». Авторы комментария также напоминают, что 30 марта депутаты бийский гордумы вовсе не требовали отставки мэра.

«Оба этих инцидента — со Студеникиным и Штань — показывают два тренда. Во-первых, электоральный сезон в Алтайском крае будет горячим: КПРФ не собирается прощать «Единой России» огрехи в управлении регионом и муниципалитетами. Во-вторых, у Томенко, очевидно, проблемы губернаторского характера — вместо выстраивания и отладки системы, Виктор Петрович перешел на ручное управление, что еще больше ведет к кризису», — пишет телеграм-канал «Сибиряк».

»МедалЯ вешают чинушам…»

Ну и под конец рабочей недели появилось приятное, вероятно, для министра здравоохранения Дмитрия Попова известие. Его и ещё нескольких известных персон наградили медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Из числа профессиональных медиков поощрили лишь анестезиолога-реаниматолога Мамонтовской ЦРБ Егора Ивлева и фельдшера скорой помощи из Рубцовска Виктора Роева.

Дмитрий Попов Altairegion22.ru

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«Интересный подход… врачи «красной зоны» отстаивают свои права и заслуженные выплаты через СМИ и суд, а медалЯ вешают чинушам», — пишет участник группы «Инцидент Барнаул» Евгений Алексюк.

«Простым врачам и медсёстрам надо давать медали, а не чиновникам», — соглашается с ним Геннадий Гончаров.

«Ему орден надо выдать «За борьбу с населением Алтайского края», — иронизирует Антон Канцеров.

«Я бы отказался от этой награды, если есть совесть», — пишет Вячеслав Клемонтов.

«Что не новость, то шок. Какой вклад??? Люди умирают десятками в день, медицина на нуле…» — отмечает Софья.

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