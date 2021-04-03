3 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу о том, что учения совместные с НАТО являлись отработкой войны с Россией.

Светлана Рыбина, , 16:52 — REGNUM Заявление представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 3 апреля в социальной сети Facebook.

На Украине Александр Горбаруков

«Примерно каждые сто лет на Россию нападают. Видимо, все забыли, чем заканчиваются такие нападения», — пишет Сергей Б.

Многие пользователи считают, что целью совместных военных учений НАТО является не поддержка Украины в конфликте с Россией, а желание не дать Российской Федерации закончить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Корабль ВМС США в Чёрном море вблизи от берегов Украины Mil.gov.ua

«Только в Киеве не понимают, что всю эту возню затевают только ради того, чтобы любыми способами сорвать завершение проекта «Северный поток — 2», — считает Olga M.

Некоторые комментаторы уже устали слушать агрессивные выпады со стороны Украины. Люди готовы встретить украинские войска на границах России и дать им понять, что за свои слова необходимо нести ответ.

«Переходите к действиям, а то это пустое трепание языком уже противно слушать! Лишится Украина всех своих земель, кроме западных и, как полагается, будет зваться Окраиной! История их, видимо, не учит. Кто на Россию с мечом пойдёт, от него и погибнет!» — поделился своим мнением Eddy J.

Часть людей уверена, что строить планы по нападению на Россию — ядерную державу могут только крайне недальновидные люди. Граждане считают, что в НАТО больше разумных людей, чем на Украине, и именно на их здравый смысл стоит рассчитывать.

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«Это какими же дебилами нужно быть, чтобы допускать сценарий военного конфликта с ядерной державой? И если в прошлом такие вояки получали по голове деревянными булавами, то сейчас эти самые «Булавы» к тому же летают на 15 тысяч километров, если кто-то забыл. Будем надеяться, что здравый смысл возьмёт верх и в НАТО перестанут курить то, чего курить не надо», — написал Arman M.

Ряд комментаторов указал, что Украина слишком бедная страна, чтобы вести полноценный военный конфликт. Поэтому серьёзно относиться к словам Арестовича не стоит.

«На войну нужно много денег и техники, а этого всего у них очень мало, да ещё народ разбежится. Так что карлику придётся самому ехать на велосипеде воевать», — предположила Ann M.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Нашлись и те пользователи, которые призвали руководства стран перестать устраивать конфликты на пустом месте и провоцировать Россию на какие-либо агрессивные шаги.

«Вот что мирно не живется? Это всё долбанные политики и денежные мешки организуют. Простым людям войны, конфликты и разборки приносят только горе», — считает Оксана Ш.

Напомним, 2 апреля представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил в эфире UKRLife. TV, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.