Чернигов, Украина, , 15:57 — REGNUM В учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого (Черниговская область Украины) сухопутных войск ВС Украины 2 апреля военнослужащий покончил с собой, сообщили 3 апреле в пресс-службе учебного центра.

«Вчера утром один из военнослужащих контрактной службы… совершил самоубийство», — говорится в сообщении.

О военнослужащем известно, что он был 1996 года рождения, в подразделении характеризовался как неконфликтный, тихий, спокойный «одиночка», на обучение в 169-й учебный центр прибыл месяц назад.

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Напомним, в ноябре 2020 года в одной из аэромобильных бригад ВСУ на оккупированной Украиной территории ЛНР погиб военнослужащий. Возможной причиной смерти военного назвали суицид.