3 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 16:39 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму», вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети Facebook.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бидон готов воевать с Россией до последнего украинца», — написал Сергей О.

Многие пользователи уверены, что вся помощь, которую может оказать Байден, будет заключаться в моральной поддержке по телефону. Граждане уверены, что США никогда не направят своих военных умирать за интересы Украины.

«В случае чего Байден всегда готов помочь телефонным звонком. Но что делать Зеленскому, если связь забарахлит и в трубке будут гудки?» — задаётся вопросом Александр Б.

Некоторые комментаторы считают, что целью США является стравить Россию и Украину, чтобы данный регион утонул в крови, а Вашингтон в этот момент будет ловить рыбку в мутной воде.

«Как обычно, США чужими руками хотят «жар загребать». Пустить в расход Украину. С такими друзьями враги точно не нужны», — поделилась своим мнением Екатерина Л.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть граждан уверена, что у Соединённых Штатов уже давно есть мечта, которая заключается в том, чтобы подавить Российскую Федерацию, которая проявляет свою независимую политику и может даже что-то сказать на геополитическом поле.

«Ой, да разорвать Россию на части как конкурента — это мечта Америки. Поэтому они подпевал разных спонсируют. Впрочем, это не только про Россию, бюджет уже свой растратили на войны бесконечные, а в своём огороде так уже воняет, что не справляются», — считает Marina P.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что возраст Байдена является не только угрозой для его здоровья, но и для всех жизней на всей планете. Граждане уверены, что этот президент толкает США к глобальной войне с Россией.

«Как же этому демону хочется войны с Россией. Старому деду терять нечего, он своё отжил. Но этому больному старику совсем не жалко молодых, женщин и детей. Меня не покидает чувство, что за отведённое ему время он развяжет новую войну или в Украине или в другой более шаткой стране», — предполагает Екатерина К.

Отдельные комментаторы указали на абсолютное безумие, которое совершает сейчас американский президент.

«Начните уже лечить этого неадеквата! Пусть вспомнит, сколько войн Америка развязывала и сколько бомб скинула на мирных жителей!» — пишет Тимрико Д.

Американские солдаты на Украине Mil.gov.ua

Нашлись и те, кто призвал граждан убавить пыл и обратить внимание, что в США есть много людей, которые не согласны с политикой Байдена и не дадут ему совершить роковой для всего мира поступок.

«Люди, успокойтесь, это всего лишь высказывание одного очень старого и не совсем, видимо, адекватного политика, американцы об этом даже не думают», — считает Евгений П.

Напомним, 2 апреля президент США Джозеф Байден заверил в телефонном разговоре украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».