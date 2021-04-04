4 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Проблема качества школьного питания вошла в основную повестку пабликов социальных сетей по всей России не из-за очередного массового отравления детей или высказывания какого-либо видного государственного деятеля. Триггером стало хамство директора муниципального комбината школьного питания (КШП) «Центральный» города Тюмени Ольги Гирилюк в ответ на вопросы журналистки местного портала.

Елена Миронова, , 10:13 — REGNUM Проблема качества школьного питания вошла на неделе (29 марта — 4 апреля) в основную повестку пабликов социальных сетей по всей России не из-за очередного массового отравления детей или высказывания какого-либо видного государственного деятеля. Триггером стало хамство директора муниципального комбината школьного питания (КШП) «Центральный» города Тюмени Ольги Гирилюк в ответ на вопросы журналистки местного портала.

В столовой Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«Миллионы рублей на помойку»

Напомним, активисты Российского движения школьников из 85 регионов страны не первый месяц проводят мониторинг школьных столовых на вкусные и несъедобные обеды. Качество питания оценивают сами дети по пятибалльной шкале. При составлении рейтингов учитывается не только качество обедов, но и уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребёнка, уважительность общения сотрудников. В ТОП-10 невкусных обедов по версии середины марта вошли три региона Уральского федерального округа: Челябинская область возглавила антирейтинг, Тюменская область на втором месте, Свердловская — на восьмом.

Тюменские журналисты после публикации рейтинга стали разбираться, почему вопрос о недолжном качестве школьного питания в одном из самых «сытых» регионов страны не смолкает, всплывает перманентно и что тому первопричина. У всех на памяти скандал 2018 года, когда питание учащихся Тюмени было доверено фирме из Новокузнецка Кемеровской области, так как подрядчик предложил самую низкую цену в ходе тендера. После ухода с рынка школьного питания фирмы из другого региона, в Тюмени стали работать местные предприятия. Львиную долю рынка — 49 школ — охватило муниципальное предприятие КШП «Центральный», став почти монополистом. Поэтому директору данного предприятия общепита Ольге Гирилюк журналисты закономерно накаляли телефоны последние две недели, а тюменские родители в социальных сетях не стеснялись в выражениях.

Ольга Гирилюк (в красном) Kurganoblduma.ru

«Просто какое-то истребление детей. Расформировать надо все эти укрупненные оптимизированные комбинаты питания, потому что невозможно огромное количество детей накормить качественно и горячими обедами», — написала одна из участниц группы «ЧС Тюмень».

Родители делятся лайфхаками о термокружках и сытных бутербродах в школу, потому что питание в школьных столовых горячим и вкусным, по их словам, не бывает.

«Комбинат «Центральный» выбрасывает миллионы денег на помойку. Верните столовую, поваров и дежурных в школу. Ежедневный утренний контроль от неравнодушных родителей — в каждую школу!» — пишут родители в паблике «Новости 72.ru».

Из открытых источников известно, что КПШ «Центральный» в 2020 году как заказчик заключил 30 контрактов с поставщиками на сумму более чем один миллиард рублей. Школьные обеды для родителей Тюмени стоят 80 рублей, завтраки — 60. Питание для учеников младших классов — бесплатное.

«Так разговаривать с людьми нельзя!»

Вероятно, звонок журналистки портала 72.ru, которая добивалась разговора с Ольгой Гирилюк с 27 марта, стал последней каплей пристального внимания, которая расплавила лёд чиновничьего холодного сердца и директор КШП пошла вразнос.

«Вы знаете, бог вас накажет и накажет ваших детей, поэтому живите и радуйтесь, мне не звоните! С вами не хочу разговаривать… Только потому, что вы берёте взятки. Вы взяточница, вы берёте деньги. А еще, конечно, у вас внешность не очень красивая. Поэтому я понимаю, что такие долбанутые не должны быть в этой сфере. Давайте, удачи вам», — несколько секунд ненависти к журналистке, и Ольга Гирилюк «словила звезду» в СМИ и соцсетях… и рассталась с должностью.

Ольга Гирилюк (в красном) Kurganoblduma.ru

Аудиофайл разговора был выложен в общем доступе на портале 72.ru. Одним из первых на выпады директора КШП «Центральный» отреагировал губернатор Тюменской области Александр Моор, который, по его словам, «был удивлён по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом».

«Даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения», — отметил глава региона.

Александр Моор Gubernator.admtyumen.ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук также выразил недоумение по факту высказываний Ольги Гирилюк.

«Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению. Такое решение будет принято администрацией незамедлительно!» — вслед за губернатором заявил мэр Тюмени.

Помимо этого, на КШП «Центральный» будет проведён аудит с участием общественников, добавил Кухарук. А оскандалившаяся директор написала заявление об увольнении по собственному желанию. Совет директоров предприятия одобрил её уход.

Руслан Кухарук Glava.tyumen-city.ru

В социальных сетях отметили «удивительную адекватность власти». Кто-то назвал реакцию мэра и губернатора удачным пиар-ходом, избежанием гнева народного перед праймериз «Единой России», который не за горами. А некоторые увидели в крутизне решения усталость от токсичного человека.

Руками журналистов сливают комбинат?

Реакция на поведение Ольги Гирилюк в социальных сетях однозначно говорит о неправоте большой тюменской начальницы. Унижать по внешнему признаку молодую, симпатичную и стройную журналистку стопроцентно не стоило. И уж если кольцам да нарядам Гирилюк досталось от земляков, то уровень и тон дискуссии она сама задала соответственный.

Безусловно, аудит в тюменском КШП необходим. Повара предприятия в соцсетях рассказывают о «рабском труде всего за 23 тысячи рублей», на предприятии — «ужасная организация труда, эксплуатация, поэтому вечная текучка и плохое качество еды». Также «Центральному» припомнили нарушения, выявленные Роспотребнадзором, — бактерии кишечной палочки и золотистый стафилококк в смывах. Отметим, что нарушения исправлены, но ведь они были.

Пищеблок столовой Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Прозвучали возгласы и о происках конкурентов, наложивших сглаз да анафему, на лакомые контракты покусившихся.

«Руками журналистов сливают комбинат, чтобы расчистить дорогу для конкурентов! Откройте глаза, КШП хотя бы муниципальный, у него всё как на ладони, кто чем кормит, ну есть единичные случаи с оплошностью в питании, и то это недобросовестность сотрудников. От этого никто не застрахован! А если придёт частная лавочка и вот тогда-то разницу увидите», — написала в комментариях «Новостей 72.ru» защитница Гирилюк.

Меж тем хамство тюменской чиновницы от общепита обсудили в пабликах Серпухова и Санкт-Петербурга, Когалыма, Ханты-Мансийска, Мурманска и даже на Дальнем Востоке. Людям из других городов России абсолютно безразлично кто есть Ольга Гирилюк, как и её кольца, платья и поездки за границу. В разных регионах эту неприглядную историю отрефлексировали, к сожалению, одинаково. И это уже диагноз. В Екатеринбурге, к примеру, считают тюменцев «счастливчиками».

Чиновники посещают школьную столовую. Тюменская область. Сентябрь 2020 Gfi72.uralfo.ru

"Вот бы у нас такая же тётка бомбанула бы в прямой эфир бред бредский. Завертелись бы, как в Тюмени. Наших детей тоже холодной бурдой кормят. Орём, а нас не слышат. Всё хорошо, говорят. И глаза добрые такие», — иронизирует житель Среднего Урала.

А тюменцы тем временем слабо верят в крутые перемены в сложившейся системе координат школьного питания, отмечая извечную фрустрацию в данном вопросе.

«Все истории «великих», тех, кто случайно проговорился, заканчиваются примерно одинаково — увольнение и общественное порицание. Не стало это исключением и в данном случае. Изменится ли от этого система, станет ли она лучше? Нет. Питание в школьных столовках как было ущербным, так и останется. Потому что полноценно накормить ребёнка на 80 рублей в день — невозможно!» — считает телеграм-канал «Тюмень активная».

Чиновники посещают школьную столовую. Тюменская область. Сентябрь 2020 Gfi72.uralfo

«Цепочку страданий надо расшивать»

Некачественное школьное питание, обязаловка оплаты невкусных холодных обедов, которые никто не ест, настолько осточертели жителям страны, что данная тема стала политизированной наравне с жалобами на плохие дороги, ЖКХ, медицинское обслуживание. На общем фоне популистских заявлений «прекратить вакханалию со школьным питанием» звучат разумные предложения.

«Когда питание некачественное, потом человек болеет. И получается, что сначала всю юность и детство плохо питался, а потом долго болел, лечился и мучился. Эту цепочку страданий надо расшивать. Мы видим, что сейчас государство повернулось в сторону школьного питания. Горячие завтраки — это большое дело. Это очень большой шаг. Когда у нас есть деньги на мега-проекты, но нет денег на детей, это очень странно. А детское питание надо сделать здоровым», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая из «Единой России» предлагает законодательно «усилить позиции, связанные с закупкой продуктов питания, для всех детских учреждений».

«Мы предлагаем установить особенности закупки и установить приоритет критерия качества, а не цены», — заявила Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей, отметив, что это должно найти отражение и в договорах, и в контрактах.

В школьной столовой. Курганская область Kurganobl.ru

И о хорошем. В посёлке Барсово Сургутского района ХМАО кормят детей по принципу «шведского стола» — вопросы детей и родителей сняты. В Курганской области, где губернатор Вадим Шумков выдал тираду по поводу «тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска», в школьных столовых поставили видеокамеры для онлайн слежения за процессом приготовления и подачи пищи детям.

Словом, есть масса прекрасных идей, чтобы дети шли в школьную столовую не для отравления или складирования еды в помойный бак. Осталось лишь дожить до их воплощения.