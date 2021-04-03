Москва, , 15:45 — REGNUM Общее количество автомобилей, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило отметку в 7 млн в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

По состоянию на 31 марта общее количество зарегистрированных в системе автомобилей составило 7 млн 175 тыс. Отмечается, что в настоящее время ежедневно в системе регистрируется около 4−5 тысяч транспортных средств.

Также растёт и число экстренных вызовов посредством системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В среднем контакт-центр обрабатывает в сутки 16,7 тыс. вызовов. Отмечается, что доля истинных вызовов, поступивших в автоматическом режиме, в 2021 году превысила 70%.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предназначена для экстренного оповещения спасательных служб в случае дорожно-транспортного происшествия. При аварии система автоматически определяет степень тяжести происшествия и в случае необходимости передаёт данные об аварии, включая сведения о местоположении, в контакт-центр. С 2018 года модули «ЭРА-ГЛОНАСС» устанавливаются на все продаваемые в России автомобили.