Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Энтузиаст выпустил дополнение Trespasser к VR-игре Half-Life: Alyx. Об этом 3 марта сообщил портал Game Rant.

Мод (модификация) представляет собой хоррор-игру на выживание, в основу которой легла видеоигра 1988 года Jurassic Park: Trespasser франшизы «Парк Юрского периода». Разработкой дополнения занимается пользователь Steam Stevokenevo, он уже выложил на платформу два демонстрационных уровня.

Стоит отметить, что после релиза Jurassic Park: Trespasser не пользовалась большой популярностью и подверглась критике из-за механики руки, при помощи которой геймеры могли взаимодействовать с окружающим миром. Разработкой игры занималась студия Danger Close Games (DreamWorks Interactive).

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