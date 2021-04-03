Турин, Италия, , 15:43 — REGNUM Французский полузащитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Адриан Рабьо может сменить итальянский чемпионат на испанский. Об этом 3 апреля сообщает Calciomercato.

Уточняется, что туринская команда открыта для предложений о возможном трансфере 26-летнего футболиста во время предстоящего летнего трансферного окна. При этом в данный момент агент игрока уже ведет переговоры с каталонской командой «Барселона».

Отметим, в нынешнем сезоне Адриан Рабьо сыграл в составе «Ювентуса» в 35 матчах и отметился в них тремя забитыми мячами и двумя голевыми пасами. Его текущий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.