Москва, , 15:28 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» не стал обсуждать с командой «Барселона» возможность трансфера нападающего краснодарцев Магомеда-Шапи Сулейманова. Об этом 3 апреля рассказал футбольный агент Марат Хинчагов, его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» чётко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — сказал он.

Отметим, Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником «Краснодара» и играет за основную команду с 2017 года. В текущем сезоне принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, отметившись в них четырьмя голами.