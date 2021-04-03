Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы над Тихим океаном. Это 3 апреля следует из данных американских ВВС, которые обнародованы на специализированном сайте space-track.org.

По информации ВВС США, космический аппарат вошел в атмосферу Земли 1 апреля, его разрушение произошло около 07:43 мск над южной частью акватории Тихого океана.

Отметим, спутник «Космос-2525» был выведен на околоземную орбиту в марте 2018 года ракетой-носителем «Союз-2.1в», при этом о предназначении космического аппарата официально не сообщалось.