Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Организаторы Summer Game Fest объявили, что следующий фестиваль видеоигр пройдёт в июне 2021 года. Об этом 3 апреля сообщил портал Game Rant.

Официальная страница проекта заявила, что в 2021 году фестиваль превратится в «богатую глобальную витрину». Пока администрация не сообщила, в каком именно формате будут проходить мероприятия.

https://twitter.com/summergamefest/status/1378000691264819200

Напомним, автором идеи проведения подобного фестиваля является известный игровой журналист и телеведущий Джефф Кейли. В 2020 году он отказался проводить традиционную прямую трансляцию Coliseum Livestream в рамках выставки E3 и анонсировал свой проект. В итоге E3 2020 так и не состоялась, а Кейли в период с мая по август 2020 года провёл несколько онлайн-мероприятий Summer Games Fest.

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