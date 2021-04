3 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Кейт Хьюз, , 19:52 — REGNUM Сегодня в Великобритании 80% британских потребителей под влиянием климатической пропаганды электроэнергии и тепла выбирают «зеленые» тарифы. Но насколько они экологичны? Ответ на этот вопрос даёт Кейт Хьюз в статье «Warnings over energy greenwashing as households switch to eco tariffs en masse», которую точнее было бы назвать «Предупреждение о фальшивых энергетических зелёных тарифах в связи с массовым переходом на них домохозяйств», для Independent, опубликованной 31 марта 2021 года.

Счётчик электроэнергии Kai Hendry

Эксперты предупреждают, что поставщики энергии, рекламирующие зеленые тарифы, обвиняются в «гринвошинге», то есть в эксплуатации темы перехода к экологически чистой энергетике и готовности потребителей оплачивать повышенные зелёные тарифы.

Более 80% всех домохозяйств, которые в 2020 году сменили поставщиков газа, электроэнергии или одновременно того и другого из-за выбора «зелёных тарифов». Это огромный рост потребительского спроса на экологически чистую энергию по сравнению с 43% в 2019 году и 20% в 2018 году.

Но немногие потребители понимают, что тариф на энергию может быть «зеленым» только на бумаге, для чего поставщику энергии за небольшую плату достаточно приобрести сертификаты, подтверждающие, что поставляемая энергия получена от возобновляемых источников. От поставщика, таким образом, не требуется покупать электроэнергию напрямую у предприятий, генерирующих возобновляемую энергию.

Около 9 млн домохозяйств в настоящее время заключили «зеленые» договора с поставщиками энергии, но всего лишь чуть более четверти из них считают, что словосочетание «зеленый тариф» означает, что энергия, поставляемая непосредственно в их дом, на 100% является возобновляемой.

Солнечная электростанция Павел Редин © ИА Красная Весна

Официальные отчеты о структуре топлива за последний налоговый год — цифры, которые показывают, какая часть энергии, получаемой конечными потребителями, поступает из различных источников, — показывают, что менее 40 процентов энергии напрямую поступает из возобновляемых источников.

« На первый взгляд, 81% домохозяйств, выбравших «зеленые» тарифы, — цифра обнадеживающая, но на самом деле не все эти тарифы на самом деле «зеленые», как думают люди », — говорит Питер Эрл, который возглавляет раздел «энергетика» на сайте comparethemarket.com.

« Понятно, что со стороны потребителей растет интерес к возможности изменить экологическую ситуацию к лучшему, переключив свое энергоснабжение на более устойчивый источник. Поставщики энергии быстро ухватились за эту набирающую обороты тенденцию, и большинство тарифов на рынке теперь помечены как «зеленые». Однако экологически сознательные домохозяйства могут получить не то, на что они надеялись », — добавляет он.

Поскольку спрос на тарифы, которые позиционируются как «зеленые», растёт, некоторые поставщики энергии щедро рекламируют тарифы для потребителей как «зеленые» или «возобновляемые», хотя на самом деле источники топлива не являются устойчивыми.

« Отрасль должна сделать топливный баланс, заложенный в тарифы, более прозрачным для потребителей, и нам нужны более строгие критерии, прежде чем тариф назовут «зеленым» или «возобновляемым» », — предлагает Эрл.

Британский сервис сравнения цен Uswitch.com на этой неделе запустил зеленую аккредитацию для зеленых тарифов, чтобы помочь потребителям разобраться в различиях и обоснованности зеленых тарифов у разных поставщиков.

Ситуация осложняется тем, что правительство Великобритании объявило об отказе от своей схемы финансирования программы «зеленой» реконструкции домов на сумму £1,5 млрд, запущенной всего шесть месяцев назад в рамках плана «строительства домов лучшего качества» в условиях пандемии. Первоначально в ходе реализации плана предполагалось создать тысячи рабочих мест и продемонстрировать приверженность правительства сокращению углеродного следа домашних хозяйств в преддверии саммита ООН по климату, известного как COP26, который Великобритания проведет в Глазго в ноябре 2021 года. Вместо этого из более чем 123 000 заявок на гранты в размере до £10 000 на повышение энергоэффективности зданий, включая двойное остекление и теплоизоляцию, было выполнено всего менее 6000 проектов.

Ветряная турбина Hans Hillewaert

Мало того, что отказ от программы оставил Великобританию без плана по борьбе с одним из крупнейших источников парниковых газов, но теперь и владельцы домов с плохой теплоизоляцией и одинарным остеклением окон должны будут сами найти деньги на повышение энергоэффективности своего жилья, уменьшить свои выбросы и уменьшить свои счета за энергию.

Но это не единственные проблемы, которые беспокоят конечных потребителей.

В начале марта 2021 года регулятор энергетической отрасли Ofgem сообщил, что 18 поставщиков энергии не смогли должным образом защитить свои тарифы, когда потребители решили сменить поставщика или тариф. Эти тарифы не соответствовали правилам, которые защищают клиента от повышения цен при смене поставщика или тарифа. В итоге более миллиона клиентов переплатили за энергию £7,2 млн. Поставщики согласились возместить переплату всем пострадавшим клиентам, а в некоторых случаях и возместить моральный ущерб на сумму £10,4 млн.

Если возврат средств окажется невозможен, поставщики будут вынуждены производить платежи в специальный фонд возмещения затрат на электроэнергию.

