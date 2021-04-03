Ереван, , 15:42 — REGNUM В Армении за сутки выявили 1192 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 196 044 случая заражения SARS-CoV-2. 175 401 инфицированный выздоровел (856 за сутки), 3575 инфицированных умерли (23 человека за сутки).

16 150 человек в настоящее время получают лечение. За сутки в стране также зарегистрировали 14 смертей пациентов, переболевших COVID-19, но умерших от другого заболевания. В Армении зарегистрировано 918 подобных случаев смерти.

В республике с начала пандемии провели 869 652 тестирования на SARS-CoV-2, 4976 из них — в минувшие сутки.