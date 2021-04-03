Ханты-Мансийск, , 15:23 — REGNUM Биатлонист Евгений Гараничев стал первым в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Гараничева, выступающего за Тюменскую область, составило 15 км за 43 минуты 59,0 секунды при трех промахах.

Второе место занял представляющий Башкирию Антон Бабиков, который отстал от победителя на 1,7 секунды с тремя промахами. Третье место у Алексея Шевченко, который выступает от Свердловской области, отставшего от лидера на 3,2 секунды при четырех промахах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выиграла в женской эстафете 4×6 км на чемпионате России (ЧР) по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.