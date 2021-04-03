Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Геймер показал, как он убивает всех «боссов» в игре Valheim с одного удара. Ролик был опубликован 3 апреля на портале Game Rant.

В видео под названием «Я победил всех боссов в Valheim с одного удара» содержится множество отсылок к популярной манге «Ванпанчмен» и одноимённому аниме-сериалу.

В начале ролика его автор TheGrumpySpanner показывает «тренировочную программу», после завершения которой его герой отправляется совершать «подвиги». Геймер пояснил, что он создал модификацию (мод), которая вносит изменения в игровой процесс Valheim и добавляет в игру костюм Сайтамы (главный герой «Ванпанчмен»).

Напомним, Valheim представляет собой симулятор выживания в открытом мире, в основу которого легла скандинавская мифология. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игру добавили известную локацию из World of Warcraft.

Читайте ранее в этом сюжете: В Valheim добавили знаменитую локацию из игры World of Warcraft