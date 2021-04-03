Киев, 3 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Украине нужно начать производить свою вакцину от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Об этом 3 апреля глава украинского минздрава написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

«Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запрет на экспорт законтрактованных и оплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою», — заявил он.

Глава минздрава добавил, что для этого нужно внести изменения в законодательство страны и при государственном заказе отдать приоритет украинским фармакологическим компаниям, которые готовы вкладывать средства в производство вакцины под гарантии приобретения произведенной ими вакцины государством. Конкурировать по цене с крупными фармакологическими производителями украинские компании не смогут, добавил министр, отметив, что украинская вакцина может оказаться дороже, но, по мнению Степанова, страна должна пойти на это.

«Потому что это — вопрос национальной безопасности», — подытожил он.

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Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских властей выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцины от коронавируса в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения Украины не рассчитывает на изобретение украинской вакцины от коронавирусной инфекции.