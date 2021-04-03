Ярославль, , 15:04 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев по ходатайству следствия помещен под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Роман Фомичев Yarduma.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM Фомичев подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Меру пресечения для задержанного депутата определял Кировский районный суд. Судья согласилась с ходатайством следователя, Роман Фомичев помещен под домашний арест до 30 мая 2021 года.

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