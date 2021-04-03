Пекин, , 15:03 — REGNUM Китайская академия наук открыла доступ к крупнейшему в мире радиотелескопу FAST для зарубежных учёных. Об этом сообщает газета China Daily.

Строительство радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу на юге Китая было завершено в 2016 году. После четырёх лет испытаний FAST был введён в эксплуатацию, став крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой (диаметр телескопа составляет 500 метров).

В апреле Национальная астрономическая обсерватория Китайской академии наук начала принимать заявки на наблюдения с помощью телескопа FAST от учёных со всего мира. Планируется, что в 2021 году международные группы астрономов смогут работать с телескопом FAST не менее 450 часов или около 10% от общего времени наблюдений.

По своей конструкции телескоп FAST похож на расположенный в Пуэрто-Рико радиотелескоп обсерватории «Аресибо». Собираемые этим телескопом данные помогут учёным в изучении эволюции галактик, отслеживании и подтверждении существования гравитационного излучения, а также в изучении чёрных дыр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2020 года главное зеркало радиотелескопа «Аресибо» было разрушено вследствие падения 820-тонной конструкции с приёмной аппаратурой.

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