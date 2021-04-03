3 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 16:08 — REGNUM Популярность клипа Манижи «Russian Woman» на YouTube-канале «Евровидения», преодолевшего порог в 6,7 млн просмотров, что сделало его самым просматриваемым среди других участников конкурса, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Манижа исполняет песню Russian Woman Цитата из youtube.com

"Его посмотрели только для того, чтобы убедится, что всё-таки она спела полную чушь», — считает Алексей Г.

Многие пользователи предположили, что такая популярность обусловлена скандалом вокруг этой песни. Люди уверены, что если бы не информационный фон, то многие бы даже и не подумали посмотреть этот клип.

«И что с того? О ней ведь стали говорить много и не по делу. Причём многие о ней впервые в жизни услышали. Народу банально стало интересно, что же она там такое спела. Посмотрели и убедились», — предположил Денис Д.

Манижа исполняет песню Russian Woman Цитата из youtube.com

Некоторое комментаторы посчитали, что популярность этой композиции в YouTube говорит о якобы падении культурного уровня населения. Граждане считают, что существуют куда более талантливые артисты, но они не так популярны, как, к примеру, Манижа.

«Общество пало ниже плинтуса, ещё ниже уже некуда. Нынче в тренде популярно смотреть на деградацию, чем на действительно талантливых певцов», — поделился своим мнением Randy T.

Нашлись и те, кто уверен, что популярность клипа обусловлена тем, что Россия обладает преимуществом в виде большей численности населения, чем другие страны-участницы конкурса.

«Очень удивительно, что наибольшее число просмотров набрал клип от страны, имеющей наибольшее население среди других стран Европы. Совпадение? Не думаю!» — пишет Александр Г.

Часть людей отметила, что популярность клипа не означает того, что все его посмотревшие относятся к нему одобрительно. Граждане указали, что среди зрителей было много недовольных.

«Если уже говорят о количестве просмотров, пускай и про соотношение лайков и дизлайков скажут, которые говорят о неоднозначном отношении к содержанию клипа», — написал Олег К.

Отдельные комментаторы заявили, что считают кандидатуру Манижи куда более приемлемой, чем другие популярные среди молодёжи российские артисты. Поэтому, считают граждане, если сравнивать, то песня Манижи многим покажется не такой уж и плохой.

Манижа Скриншот vk.com/manizhamusic

«Отличная песня, воспевающая сильных женщин России с отличным для них призывом и глубоким смыслом. Люди у нас в стране больны, если предпочитают этому Бузову или Моргенштерна», — считает Кирилл Ф.

Напомним, 3 апреля клип певицы Манижи на песню «Russian Woman», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году, стал самым популярным на официальном YouTube-канале конкурса.