Калуга, , 15:14 — REGNUM В Калужской области дан старт новому кадровому проекту «Время лучших. Муниципалитеты», сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора Центра современного образования области Ирину Замятину.

В Калужской области дан старт новому кадровому проекту «Время лучших. Муниципалитеты» Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Проект направлен на поиск и поддержку перспективных руководителей в сфере муниципального управления, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В числе задач проекта — создание условий для закрепления профессиональных кадров в регионе, формирование эффективной площадки для обмена опытом между представителями органов государственной власти и местного самоуправления области. В 2020 году в области был проведён конкурс «Время лучших» среди профессиональных работников сферы здравоохранения. Под руководством победителей состязания сегодня проходят мероприятия, которые обеспечивают повышение доступности и качества медицинской помощи в регионе.

По мнению губернатора Владислава Шапши новый кадровый конкурс даст положительные результаты: «Сейчас людям особенно важно неравнодушное отношение к своим обязанностям и готовность решать все возникающие проблемы. Стремление людей взять на себя ответственность за улучшение ситуации в городе или селе, стать лучшим в конкретных делах — это и есть главная движущая сила в укреплении власти на местах. Новый конкурс призван найти таких людей и помочь им раскрыть свой потенциал на благо области».

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