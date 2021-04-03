Барнаул, , 14:49 — REGNUM Главу министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова и еще нескольких известных персон наградили медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Об этом известил сайт регионального парламента.

Награждённый медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» министр здравоохранения алтайского края Дмитрий Попов (в центре) АКСЗ

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Поясняется при этом, что вручение наград состоялось во время работы пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения. Помимо высокопоставленного чиновника, медаль вручили заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Ирине Солнцевой, главе регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергею Войтюку, заместителю директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмиле Ждановой, председателю краевого союза организаций профсоюзов Ивану Панову и управляющий регионального отделения Фонда социального страхования Татьяне Петровой.

Из числа профессиональных медиков поощрили лишь специалиста по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмилу Гайнулину, анестезиолога-реаниматолога Мамонтовской ЦРБ Егора Ивлева и фельдшера скорой помощи из Рубцовска Виктора Роева.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2728 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

Также напомним, что в январе 2021 года Алтайский край стал антилидером по естественной убыли населения в Сибири. Согласно данным Новосибирскстата, за первый месяц текущего года не стало 2429 жителей региона. Ранее сам министр Попов связывал рекордно высокую смертность в регионе исключительно с пандемией коронавируса.

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