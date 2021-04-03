Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области за 2 апреля выявили ещё 133 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге таких случаев обнаружено 38. Также они отмечаются во многих других муниципалитетах региона, среди которых Асбест, Богданович, Красноуральск, Первоуральск, Ревда и т.д.

Всего в регионе зафиксировано 82 915 случаев заражения. Выздоровели 76 288. От COVID-19 скончались ещё девять пациентов, а с начала пандемии — 2762.