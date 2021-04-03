Элиста, , 14:48 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано на два случая заражения коронавирусом больше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный оперштаб 3 апреля.

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Борьбу с COVID-19 в стационарных условиях ведут 272 пациента. Состояние 16 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции по месту жительства остаются 770 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 055 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 19 161 пациент. Жертвами COVID-19 стали 317 человек.

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