Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Геймер, известный под ником Mutahar, пожаловался, что после релиза обновления 1.2 он больше не может играть Cyberpunk 2077 на PlayStation 5. Об этом 3 апреля сообщил портал Game Rant.

Mutahar опубликовал видео, в котором показал, что примерно через 15 секунд после начала игры его машина «проваливается» через текстуры. Он предположил, что после выхода обновления Cyberpunk 2077 перестала должным образом загружать игровой мир.

https://twitter.com/OrdinaryGamers/status/1377447899584413696

Напомним, релиз патча 1.2 состоялся 29 марта 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что после выхода обновления ПК-геймеры нашли в игре несколько смешных ошибок.

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