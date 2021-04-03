Тегеран, , 15:06 — REGNUM В настоящее время в двух иранских провинциях началась четвертая волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова приводит пресс-служба иранского лидера.

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«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна (распространения SARS-CoV-2 — ред.), а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать (необходимые меры безопасности)», — сказал он.

При этом иранский лидер не уточнил, о каких именно провинциях страны идет речь.

Отметим, по данным на 2 апреля в Иране насчитывалось за все время пандемии в общей сложности свыше 1,908 млн выявленных подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.